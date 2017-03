Actualidade

O futebolista Bruma, do Galatasaray, foi hoje dispensado do estágio da seleção de sub-21, que prepara o jogo particular com a Alemanha, de terça-feira, devido a queixas musculares, e a sua vaga não será preenchida.

Avaliado pelo departamento médico, Bruma foi considerado inapto, na sequência das dores musculares que apresentou e, por decisão técnica, não será substituído.

A seleção portuguesa de sub-21, que venceu na sexta-feira a Noruega por 3-1, no primeiro jogo de preparação para o Euro2017, que se disputa na Polónia, entre 16 e 30 de junho, fez hoje um treino de recuperação logo pela manhã, na Cidade do Futebol.