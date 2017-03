Mundial2018

A seleção portuguesa de futebol vence a Hungria por 2-0, ao intervalo do encontro da quinta jornada do Grupo B de apuramento para o Mundial de 2018, a decorrer no Estádio da Luz, em Lisboa.

André Silva, aos 32 minutos, e Cristiano Ronaldo, aos 36, apontaram os tentos da formação das 'quinas', que precisa de ganhar para se manter a dois pontos da líder Suíça, que recebeu e bateu a Letónia por 1-0.

Os helvéticos, que já bateram Portugal (2-0), somam 15 pontos, contra nove dos campeões europeus em título e sete dos magiares.