Mundial2018

O médio João Moutinho atingiu hoje as 95 internacionalizações 'AA', ultrapassando Rui Costa, que 'pendurou as botas' há mais de uma década, ao entrar aos 83 minutos da receção à Hungria, de qualificação para o Mundial2018.

Ao ser colocado em campo pelo selecionador Fernando Santos, com Portugal a vencer por 3-0, com um tento de André Silva e dois de Cristiano Ronaldo, o jogador do Mónaco isola-se no quinto lugar do 'ranking', quase 12 anos depois da sua estreia.

O ex-jogador de Sporting e FC Porto está agora a 11 jogos do hoje ausente Nani, que é quarto com mais internacionalizações (106). A lista é liderada por Cristiano Ronaldo, com 137.