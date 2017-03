Actualidade

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida hoje num tiroteio em Las Vegas, Estados Unidos, e o presumível autor dos disparos barricou-se, armado, num autocarro, revelaram fontes oficiais.

De acordo com a Associated Press, o indivíduo barricou-se num autocarro em plena Las Vegas Strip, a zona onde se concentra a maioria dos hotéis e casinos, depois de se ter registado um tiroteio. A polícia posicionou-se perto do veículo.

Fontes hospitais revelaram que duas pessoas foram hospitalizadas em consequência do tiroteio, tendo uma delas morrido e a outra encontra-se fora de perigo de vida.