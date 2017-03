Mundial2018

O 'capitão' Cristiano Ronaldo chegou hoje aos 70 golos pela principal seleção portuguesa de futebol, ao 'bisar' frente à Hungria (3-0), em encontro de qualificação para o Mundial2018, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Depois de iniciar a jogada do primeiro golo, apontado por André Silva, aos 32 minutos, o jogador do Real Madrid apontou o segundo aos 36, com um potente remate de fora da área, de onde também marcou o terceiro, de livre direto, aos 65.

Cristiano Ronaldo passou a somar 70 golos e 137 jogos, reforçando ambos os recordes.