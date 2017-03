Actualidade

A seleção portuguesa de futebol cumpre domingo um dia de descanso, depois de ter batido hoje a Hungria por 3-0, em jogo de qualificação para o Mundial2018, e regressa ao trabalho segunda-feira, dia da viagem para a Madeira.

Os 25 jogadores convocados do selecionador Fernando Santos entraram de folga após o encontro do Estádio da Luz, da quinta jornada de Grupo B de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo, e não têm qualquer treino agendado para domingo.

Na segunda-feira, a comitiva lusa viaja às 17:30 para o Funchal, onde no dia seguinte defronta a Suécia, num encontro particular. Este será o primeiro jogo de Cristiano Ronaldo na ilha da Madeira, onde nasceu.