Um comandante da Al-Qaeda, que tem sido ligado a inúmeros ataques na sua terra natal, o Paquistão, foi morto num ataque de 'drone' lançado pelos Estados Unidos no dia 19 no leste do Afeganistão, confirmaram fontes militares norte-americanas.

"A morte de Qari Yasin é a prova de que terroristas que difamam o Islão e atacam deliberadamente inocentes não vão escapar à justiça", afirmou o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, num comunicado.

Qari Yasin, natural da região paquistanesa do Baluchistão, com ligações ao grupo Tehrik-e-Taliban, foi acusado de ter conspirado o atentado bombista perpetrado em 20 de setembro de 2008 num hotel em Islamabad que fez dezenas de mortos, incluindo norte-americanos.