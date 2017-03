Actualidade

Carrie Lam venceu hoje as eleições para chefe do Executivo de Hong Kong, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo, após a votação do colégio eleitoral composto por 1.200 pessoas, indicam dados provisórios.

A antiga "número dois" do governo de Hong Kong venceu as eleições à primeira volta com 776 votos, enquanto o ex-secretário para as Finanças John Tsang e o juiz jubilado Woo Kwok-hing alcançaram 365 e 21 votos, respetivamente.

A maioria dos cerca de 3,8 milhões de eleitores de Hong Kong não pode votar no líder da cidade, cuja eleição coube a um colégio eleitoral.