Actualidade

O número de vítimas do duplo atentado à bomba perpetrado perto de um edifício onde permanecem barricados supostos terroristas no nordeste do Bangladesh subiu para seis, indica o mais recente balanço facultado por fontes médicas e policiais.

Segundo esses dados, fornecidos à agência noticiosa espanhola Efe, foram ainda registados mais de meia centena de feridos.

"Seis pessoas morreram no incidente, incluindo dois polícias, e muitas outras ficaram feridas", disse Basudev Banik, subcomissário da polícia de Sylhet, localidade onde permanecem barricados insurgentes desde sexta-feira.