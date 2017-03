Actualidade

As autoridades da Austrália anunciaram hoje uma ordem de evacuação para diversas localidades costeiras do estado de Queensland, no nordeste do país, face à chegada do ciclone Debbie, o mais potente dos últimos anos.

O Departamento de Meteorologia indicou que a tempestade, de categoria 4, avança pelo Pacífico com ventos de 250 quilómetros por hora, esperando-se que toque terra na próxima terça-feira perto de Townsville, a mil quilómetros a norte de Brisbane, a capital estatal.

O diretor regional da Meteorologia, Bruce Gunn, alertou que a chegada do ciclone Debbie pode provocar uma forte ondulação em amplas zonas da costa.