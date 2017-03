Actualidade

A polícia moçambicana anunciou hoje que estendeu as investigações do desaparecimento do empresário português desaparecido há oito meses a todo o país inteiro e conta agora com o apoio de autoridades de países vizinhos.

Em entrevista à Lusa, Inácio Dina, porta-voz da Polícia de Moçambique, afirmou que o caso que estava circunscrito ao centro do país - local do seu desaparecimento - é agora uma das prioridades nacionais das autoridades.

"Nós estendemos as investigações a nível do território nacional e também contamos com alguma ajuda de países vizinhos", disse Inácio Dina, lembrando que o país faz parte da Organização de Policias da África Austral e da Interpol, entidades que têm "contribuído bastante" para o esclarecimento de crimes complexos.