Actualidade

A chefe do Executivo de Hong Kong eleita, Carrie Lam, prometeu hoje unir a sociedade", mas sem se comprometer com um calendário para iniciar um eventual novo processo de reforma política.

"Hong Kong, a nossa casa, está a sofrer uma grave divisão e acumulou muitas frustrações. A minha prioridade vai ser sarar a divisão e aliviar a frustração, e unir a nossa sociedade para seguir em frente", disse, em conferência de imprensa, Carrie Lam, depois de ter sido eleita líder do Governo.

Carrie Lam, de 59 anos, venceu as eleições para chefe do Executivo da antiga colónia britânica, à primeira volta, com 777 votos, de acordo com dados oficiais anunciados pela comissão eleitoral, no centro de convenções de Hong Kong, onde se realizaram a votação e contagem dos votos esta manhã.