Actualidade

A consultora PwC (PricewaterhouseCoopers) antevê o desaparecimento dentro de uma década das contas bancárias gratuitas, em Inglaterra, onde atualmente muitas contas são isentas de comissões, de acordo com um estudo realizado em 2015.

O estudo, feito com base em inquéritos a mais de dois mil cidadãos ingleses, conclui que os clientes das instituições bancárias que recusarem pagar uma pequena comissão vão "gradualmente" enfrentar restrições no levantamento de dinheiro ou mesmo no acesso aos balcões dos bancos.

A consultora defende ser "insustentável" o futuro das contas bancárias sem comissões, tendo em conta que impedem os bancos de realizarem lucros "decentes".