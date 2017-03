Actualidade

O candidato mais apoiado pelos pró-democratas na eleição de chefe do Executivo de Hong Kong, John Tsang, instou hoje a sociedade a ajudar a líder do governo eleita e pediu desculpas por não ter conseguido cumprir as expetativas dos cidadãos.

"Lutei uma boa luta", disse John Tsang, em conferência de imprensa, após o anúncio dos resultados eleitorais oficiais no centro de convenções de Hong Kong, onde se realizaram a votação e a contagem dos votos.

Com 365 votos, John Tsang, de 65 anos, foi o segundo classificado na votação do colégio eleitoral composto por 1.194 membros, a qual deu 777 votos a Carrie Lam, de 59, e apenas 21 ao juiz jubilado Woo Kwok-hing, de 71.