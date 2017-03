Actualidade

A editora Tinta-da-China lançou-se no Brasil, para dar a conhecer grandes autores portugueses desconhecidos, as vendas estão a crescer e a aposta é para continuar, com a publicação de escritores como Teresa Veiga e Paulo Varela Gomes.

A Tinta-da-China omeçou a publicar em 2014, no Brasil, sob a designação "Tinta-da-China Brasil", mantendo o design que a caracteriza e lançando autores portugueses desconhecidos do público brasileiro.

"Começámos com 'O retorno', de Dulce Maria Cardoso, de quem já publicámos 'Os meus sentimentos', e estamos neste momento a publicar os contos 'Tudo são histórias de amor'", contou à agência Lusa Bárbara Bulhosa, diretora e fundadora da Tinta-da-China.