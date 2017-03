Actualidade

O chefe do Executivo de Macau, Fernando Chui Sai On, felicitou hoje Carrie Lam pela vitória nas eleições para a liderança do governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK).

"Estou certo de que, com base nos bons fundamentos de cooperação já existentes, os dois Governos devem dar as mãos e continuar a aprofundar as relações amigáveis entre Macau e Hong Kong", afirmou, em comunicado.

Fernando Chui Sai On destacou ainda que as duas Regiões Especiais "devem avançar unidas e abraçar as oportunidades nacionais de desenvolvimento" no estabelecimento conjunto da região da baía Guangdong-Hong Kong-Macau.