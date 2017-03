Portugal-Suécia

Portugal defronta na terça-feira a Suécia num particular em que o selecionador, Fernando Santos, deverá dar minutos a futebolistas menos utilizados e que será o primeiro jogo de Cristiano Ronaldo na Madeira com a camisola das 'quinas'.

Após 137 jogos e 70 golos, Ronaldo vai finalmente, no Estádio do Marítimo, realizar um jogo pela seleção nacional na 'sua' ilha, onde nasceu em 1985, naquele que será o primeiro jogo de Portugal no Funchal desde 2001.

Durante a sua carreira profissional, o avançado atuou apenas duas vezes na Madeira, ambas em 2003, ao serviço do Sporting, quando tinha apenas 18 anos.