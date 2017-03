Portugal-Suécia

A seleção portuguesa de futebol joga na terça-feira apenas pela quarta vez na ilha da Madeira, num particular com a Suécia, naquele que será o primeiro jogo da formação das 'quinas' no Funchal em quase duas décadas.

Desde 28 de fevereiro de 2001 - quando bateu por 3-0 Andorra na qualificação para o Mundial2002 - que Portugal não atua na Madeira, num encontro em que Luís Figo bisou e o açoriano Pauleta marcou outro dos golos da equipa lusa, na altura treinada por António Oliveira.

Passados mais de 16 anos, Portugal vai voltar a pisar a relva do agora Estádio do Marítimo, recinto antes conhecido como Estádio dos Barreiros e que mudou de nome após ter sofrido obras de modernização. Passou a ter capacidade para 10.600 espetadores.