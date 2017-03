UGT

O secretário-geral da UGT hoje reeleito, Carlos Silva, comprometeu-se a "lutar na concertação social" por uma discriminação positiva de quem vive e investe no interior do país, independentemente do avanço ou não da regionalização.

"Se há regionalização ou não é uma questão que podemos discutir. Se há delegação de competências para as autarquias e para as câmaras, pois que discutam o Governo e a Assembleia da República. Mas o que os cidadãos querem é ser tratados todos como iguais", afirmou Carlos Silva, que foi hoje reeleito no XIII congresso da UGT para um segundo mandato de quatro anos como secretário-geral da central sindical, com 84,27% dos votos.

Sustentando que "Portugal não pode continuar a ser só litoral" e que o interior não pode continuar a "empobrecer" e "desertificar", Carlos Silva defendeu "medidas compensatórias para quem decide viver no interior", e uma "discriminação positiva", através da atribuição de "mais benefícios", às empresas que investem no interior do país.