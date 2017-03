Série

“Donos de Casa”, série australiana de 10 episódios, conta-nos a história de quatro famílias que têm em comum: o facto de os homens serem os responsáveis por cuidar dos filhos. Os quatro homens têm estilos diferentes de vida, o mesmo acontecendo com as suas mulheres. O que os une são os desafios do dia a dia, as amizades, a carreira… e levar as crianças para a escola a tempo.