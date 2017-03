Actualidade

Seis trabalhadores humanitários foram mortos numa emboscada no Sudão do Sul, informou hoje o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) da ONU, que qualificou o incidente como um "odioso assassínio".

Este é o ataque mais mortífero envolvendo trabalhadores humanitários desde o início da guerra civil que afeta há quase quatro anos o Sudão do Sul, o país mais jovem do mundo após a separação do Sudão em 2011.

Em fevereiro passado, o país declarou fome em algumas das suas regiões, afirmando na altura que 100 mil pessoas enfrentavam esta situação e que outro milhão estava à beira deste flagelo.