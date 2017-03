Actualidade

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje em quarto lugar a corrida de Moto2 do Grande Prémio do Qatar, prova inaugural do Mundial de motociclismo de velocidade.

Na estreia oficial pela KTM, o piloto de Almada conseguiu a melhor classificação de sempre em Moto2 (tinha sido oitavo o ano passado, na Catalunha) e ficou a apenas um degrau do 'bronze', numa corrida que foi ganha pelo italiano Franco Morbidelli (Kalex).

Completaram o pódio o suíço Thomas Luthi (Kalex) e o japonês Takaaki Nakagami (Kalex).