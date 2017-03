Actualidade

A associação de apoio às vítimas do surto de 'legionella' de Vila Franca de Xira mostrou-se hoje inconformada com a acusação do Ministério Público e vai requerer a abertura de instrução e avançar com uma ação popular contra o Estado.

A decisão foi hoje transmitida à agência Lusa pela advogada da associação, Ana Severino, que vai requerer a abertura de instrução por entender que a acusação "não está em conformidade" com os factos ocorridos.

O surto de 'legionella' teve início em novembro de 2014, provocou 12 mortes e infetou 375 pessoas, mas o Ministério Público (MP), na acusação, explica que apenas conseguiu estabelecer o nexo de causalidade em 73 das pessoas afetadas e em oito das 12 vítimas mortais.