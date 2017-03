Actualidade

O encenador português João Brites apela à resistência à banalidade, e ao papel dos políticos nesse esforço, e a atriz francesa Isabelle Huppert elogia a força do teatro nas sociedades, nas mensagens que hoje assinalam o Dia Mundial do Teatro.

"O teatro é muito forte", "resiste e sobrevive a tudo, à guerra, à censura, à penúria", escreve a protagonista de "Ela", de Paul Verhoeven, na mensagem oficial do Instituto Internacional do Teatro, criado no âmbito da UNESCO.

João Brites, fundador de O Bando, na mensagem da Sociedade Portuguesa de Autores, escreve que temos de continuar "a acreditar que existem políticos que foram eleitos para contrariar a submissão da atividade cultural e artística ao negócio e às leis do mercado, e que, acima de tudo, dignificam a vasta comunidade a que pertencem, ao não sujeitar as leis e as normas ao senso comum das maiorias e da sua natural apetência pelo que é mais banal e vulgar".