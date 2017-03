Actualidade

Uma estreia de Jean Genet, em Cascais, textos de Herberto Helder e de Bertolt Brecht, nas Caldas da Rainha, a presença de Romeo Castellucci, em Lisboa e no Porto, marcam o Dia Mundial do Teatro, que hoje se assinala.

Os teatros nacionais D. Maria II, em Lisboa, e São João, no Porto, abrem as portas ao público, com entrada livre. Em comum, os dois palcos nacionais têm uma programação em torno do dramaturgo e encenador italiano Romeo Castellucci, presente em Portugal no âmbito da BoCA - Biennial of Contemporary Arts.

Em Lisboa, o Teatro Nacional D.Maria II vai apresentar a "ação teatral" "Ethica. Natura e origine della mente", de Romeo Castellucci, inspirada em "A natureza ou a origem da mente", o segundo dos cinco livros de "Ética", de Espinosa (1632-1677). A ação, que tem início às 16:00 e às 19:00, prolongar-se-á numa conversa com o encenador, a partir das 20:00, moderada pelo poeta José Tolentino Mendonça.