Actualidade

A obra "Peregrinação", de Leonor Xavier, que reúne testemunhos de 70 personalidades de diferentes quadrantes, da política às artes, sobre o sentido de "peregrinação", é apresentada hoje, em Lisboa.

Editado pela Oficina do Livro, o livro é apresentado às 17:30, no Espaço Cultural do El Corte Inglés, em Lisboa, pelo poeta e sacerdote José Tolentino Mendonça, e conta com depoimentos de personalidades como o diplomata Francisco Seixas da Costa, o treinador de futebol Fernando Santos, a historiadora Irene Flunser Pimentel, a escritora Maria Teresa Horta e o músico Pedro Abrunhosa, entre outros.

Na introdução, Leonor Xavier explica que esta obra visa celebrar a visita pastoral do papa Francisco a Fátima, no centro do país, que está prevista para os dias 12 e 13 de maio próximo.