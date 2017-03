Actualidade

A Guarda Nacional Republicana (GNR) inicia hoje ações de fiscalização para combater a circulação abusiva pela via do meio e da esquerda sem que haja trânsito nas vias da direita.

Segundo a GNR, trata-se da segunda fase da operação Via Livre, que arrancou no passado dia 20 de março com ações de sensibilização, alertando os condutores para os constrangimentos e perigos provocados pela circulação indevida, tando ao nível da segurança rodoviária como da fluidez do tráfego.

A primeira fase da operação Via Livre prolongou-se até dia 26 e a segunda fase, que hoje começa, vai durar até ao dia 02 de abril.