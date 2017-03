Actualidade

A Polícia da República de Moçambique (PRM) faz um balanço positivo dos três meses da trégua alcançada entre o Governo moçambicano e a Renamo, mas lembra que "missão Forças das Defesa e Segurança não cessa com a declaração" de paz.

Em entrevista à Lusa, o porta-voz do Comando Geral da PRM, Inácio Dina, disse que as Forças de Defesa e Segurança tem uma "missão contínua de assegurar a ordem e tranquilidade públicas", num mandato que comtempla todo o território nacional.

"Em locais onde há um determinado risco na circulação de pessoas é necessário que efetivamente as pessoas se sintam tranquilas", avançou Inácio Dina, dando conta de que, desde dezembro, data do anúncio da trégua, as autoridades moçambicanas não registaram qualquer incidente, apesar de, em várias ocasiões, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), maior partido de oposição, ter denunciado casos de ataques das Forças de Defesa e Segurança.