Actualidade

O ex-primeiro-ministro búlgaro, Boiko Borissov, vencedor das legislativas de domingo na Bulgária, inicia hoje os primeiros contactos para conseguir formar governo e garantir o terceiro mandato.

Borissov, líder do GERB, partido conservador, conseguiu 32,6 por cento dos votos, ocupando 96 lugares no Parlamento composto por um total de 240 deputados.

O resultado do GERB foi superior ao que as sondagens indicavam durante a campanha eleitoral e que colocavam os socialistas do PSB numa posição capaz de derrotar os conservadores.