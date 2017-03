Actualidade

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, assegurou hoje que o 'clássico' Benfica-FC Porto, no sábado, para a I Liga, não vai interferir nas suas escolhas para o desafio particular com a Suécia, na terça-feira.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os suecos, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico da equipa das 'quinas' lembrou que existem outros jogos importantes no dia 01 de abril e deu o exemplo da final da Taça da Liga de França, na qual estarão envolvidos João Moutinho e Bernardo Silva, pelo Mónaco.

"O lançamento do Benfica-FC Porto vai ser feito pelos meus colegas. A mim interessa-me fazer o lançamento do Portugal-Suécia. Vai ser uma grande alegria para o povo da Madeira, o estádio está esgotado e interessa-nos fazer um grande jogo para que as pessoas sintam orgulho de ver a seleção. Foi o que estive a fazer ontem: a analisar a Suécia", começou por dizer o selecionador.