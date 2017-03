Actualidade

Porque "a vida começa aos 40" o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) vai assinalar a sua 40.ª edição com 20 espetáculos de criadores provenientes de Portugal, Espanha, Argentina e Chile, anunciou hoje a organização.

Num comunicado enviado hoje à agência Lusa, quando se assinala o Dia Mundial do Teatro, a organização do FITEI anunciou que a edição deste ano vai decorrer de 01 a 17 de junho pelos "palcos e ruas" do Porto, Matosinhos e Viana do Castelo, sob o tema "Memória e comunidade", como o diretor artístico, Gonçalo Amorim, havia anunciado no ano passado.

Para Gonçalo Amorim, que realçou que "a vida começa aos 40", "um dos grandes espetáculos a destacar é 'Campo Minado' da encenadora argentina Lola Arias", que apresenta no Porto "um magnífico trabalho com veteranos da Guerra das Malvinas, o conflito militar entre a Argentina e o Reino Unido, ocorrido entre 02 de abril e 14 de junho de 1982, pela posse das geograficamente estratégicas ilhas Malvinas".