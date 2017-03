Actualidade

O crime transnacional gera anualmente entre 1,6 e 2,2 biliões de dólares (1,47 e 2,02 biliões de euros), segundo um relatório publicado hoje pela Global Financial Integrity (GFI), uma organização de investigação e consultadoria sedeada em Washington.

O estudo da GFI - com o título "Crime Transnacional e Mundo em Desenvolvimento" - sublinha que a combinação de lucros elevados e riscos baixos para os agentes do crime transnacional e o apoio de um sistema financeiro mundial sombrio são um estímulo e perpetuam estes abusos.

A contrafação, com montantes gerados entre 923 mil milhões e 1, 13 biliões de dólares (849,3 mil milhões e 1,04 biliões de euros) e o tráfico de droga, com lucros na ordem dos 426 mil milhões e 652 mil milhões de dólares (392,1 mil milhões e 600,1 mil milhões de euros) são as atividades que mais pagam aos criminosos transnacionais.