O opositor russo Alexei Navalny foi condenado hoje a 15 dias de prisão por resistir à polícia, quando foi detido, no domingo, num protesto em Moscovo, e a uma multa de 300 euros por ter organizado a manifestação.

Milhares de pessoas manifestaram-se no domingo em Moscovo e noutras cidades russas contra a corrupção por membros do governo, protestos que terminaram com a detenção de várias centenas de manifestantes, entre os quais Navalny.

A União Europeia e os Estados Unidos manifestaram preocupação pelas detenções. Bruxelas considerou que a ação da polícia "impediu o exercício das liberdades de expressão mais básicas" e pediu a "libertação imediata" dos manifestantes detidos.