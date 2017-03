Actualidade

Analistas do mercado financeiro reduziram a previsão da taxa de inflação do Brasil para 4,12% em 2017, informou hoje a pesquisa Focus do Banco Central do país.

A meta oficial anual para este indicador neste ano é de 4,5%, com uma tolerância de meio ponto percentual, elevando o limite máximo da inflação para 6,0%.

Em 2015, o Brasil terminou com inflação de 10,67%, maior resultado registado nos últimos 13 anos. No ano passado, a alta dos preços chegou a 6,29%, dentro do limite de tolerância estabelecido pelo Governo do país, que era de 6,5%.