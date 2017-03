Actualidade

O primeiro-ministro estimou hoje que o investimento privado e público em reabilitação urbana poderá mobilizar cinco mil milhões de euros até 2023, mas advertiu que um crescimento sustentado do turismo exige "diferenciação" e "preservação" da identidade urbana.

António Costa falava na sessão de abertura da IV Semana da Reabilitação Urbana, que decorre no Cineteatro Capitólio, no Parque Mayer, após a intervenção inaugural do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

O primeiro-ministro referiu que o ano passado já registou um conjunto de indicadores muito positivos sobre o crescimento de encomendas no setor da construção (mais 32 por cento do que em 2015) e salientou que estão em curso, ou em preparação, um conjunto de sete programas para mobilizar investimento para a reabilitação urbana - área que até 2023 poderá envolver cerca de cinco mil milhões de euros.