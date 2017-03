Actualidade

Astrónomos observaram, pela primeira vez, a formação de estrelas em 'ventos' de matéria perto de um buraco negro 'supermassivo' no centro de uma galáxia, descoberta que poderá alterar a compreensão da evolução das galáxias, foi hoje anunciado.

As observações, cujos resultados são publicados hoje na revista científica Nature, foram feitas com o telescópio VLT (Very Large Telescope, Telescópio Muito Grande), no Chile, operado pelo Observatório Europeu do Sul (OES), organização astronómica da qual Portugal faz parte.

Em comunicado, o OES assinala que a descoberta poderá ter "muitas consequências" para a compreensão da evolução e das propriedades das galáxias.