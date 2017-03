Autárquicas

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, apontou hoje 01 de outubro como "a melhor data" para realizar as eleições autárquicas.

"Na perspetiva do CDS, das três datas possíveis - 24 de setembro, 01 e 08 de outubro -, entendemos que a melhor data será o dia 01 de outubro", afirmou Assunção Cristas, no final de uma audiência com o Governo que durou cerca de meia hora.

Para a líder do CDS-PP, "dia 24 ainda é tempo de férias para muitas famílias portuguesas e dia 08 já seria afetado pela ponte do feriado do 05 de outubro".