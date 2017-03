Ajuda externa

A Comissão Europeia admite que a operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) pode vir a ter implicações no défice orçamental de 2017, que estão dependentes do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Eurostat.

No relatório sobre a quinta missão pós-programa de ajustamento divulgado hoje (embora a missão tenha decorrido no final do ano passado), a Comissão Europeia considera que os desenvolvimentos recentes em alguns bancos "são positivos", afirmando que o setor "continua frágil, com fraca rentabilidade, 'almofadas' de capital estreitas e elevados níveis de malparado".

No entanto, deixa um alerta quanto ao impacto que o processo pode ter nas contas públicas: "Dependendo do entendimento do INE e do Eurostat, a operação pode ter implicações no resultado orçamental de 2017".