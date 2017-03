Actualidade

O ator Dinarte de Freitas, conhecido em Portugal por séries como "O Ministério do Tempo", é um dos protagonistas do filme norte-americano "A Thousand Junkies", que se estreia em abril, no Festival de Cinema de Tribeca.

Dinarte de Freitas, que também entrou na nova versão de "A Canção de Lisboa", de Pedro Varela, divide o seu tempo entre Portugal e os EUA, e tinha acabado de se mudar de Nova Iorque para Los Angeles quando surgiu a oportunidade de participar no filme.

"Ia preparado para fazer o 'casting', mas assim que nos encontrámos, o realizador ofereceu-me o papel. Fiquei aterrado! Tinha-me sido oferecido um dos papéis mais importantes da minha vida e a responsabilidade de fazer saltar do papel este ser, esta pessoa", explicou o ator à agência Lusa.