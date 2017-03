OE2017

As Administrações Públicas registaram um défice de 18,9 milhões de euros até fevereiro, depois do excedente de 131,8 milhões de euros registado no mesmo período de 2016.

Na síntese de execução orçamental até fevereiro divulgada hoje, a Direção-Geral de Orçamento (DGO) recorda que nos dois primeiros meses do ano passado as Administrações Públicas tiveram um excedente de 131,8 milhões de euros.

A DGO afirma que o agravemento das contas entre os dois anos (em contabilidade pública, que é a ótica de caixa) resultou de uma quebra na receita de 1,1%, que reflete, em particular, a evolução homóloga negativa da receita fiscal, e ligeiro acréscimo de despesa (0,1%), que é "explicada pelo aumento da despesa de capital, em particular do investimento".