Actualidade

O realizador Barry Jenkins, responsável por "Moonlight", vencedor do Óscar de Melhor Filme, vai adaptar o livro "The Underground Railroad", de Colson Whitehead, a uma série limitada para a Amazon, foi hoje revelado.

O livro de Whitehead, sobre uma ferrovia subterrânea secreta nos Estados Unidos do século XIX, que permite aos escravos fugirem para locais seguros distantes dos seus captores, foi um dos destaques da crítica internacional no ano passado, tendo vencido o National Book Award para melhor romance, com edição prevista para este ano em Portugal pela Alfaguara (ainda sem título em português).

De acordo com a publicação especializada Variety, Jenkins vai escrever e realizar a série.