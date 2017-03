Actualidade

O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), o diplomata brasileiro Roberto Azevedo, vai participar na reunião desta sexta-feira do Conselho de Estado, a convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"O Presidente da República convidou o diretor-geral da OMC para participar no Conselho de Estado da próxima sexta-feira, 31 de março", lê-se numa nota divulgada na página da Presidência da República na Internet.

Segundo a mesma nota, "o Embaixador Roberto Azevedo vem especialmente de Genebra para apresentar uma exposição ao Conselho de Estado sobre a evolução do comércio internacional no futuro próximo e as implicações para Portugal".