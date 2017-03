Autárquicas

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) defendeu hoje que as eleições autárquicas sejam marcadas para 01 de outubro, tal como já tinham apontado PSD e CDS-PP.

"O mais sensato seria realizar as eleições autárquicas a 01 de outubro", defendeu o deputado do PEV José Luís Ferreira.

Ao contrário do inicialmente previsto, a delegação do PS já não será recebida hoje, mas apenas na quarta-feira, dia em que já estavam agendadas audiências de BE e PCP com o Governo.