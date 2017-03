OE2017

O Estado arrecadou 8.754,3 milhões de euros em impostos até fevereiro, menos 3,1% do que o registado no mesmo período de 2016, embora a DGO considere que há fatores que limitam a comparação no período homólogo.

Segundo a síntese de execução orçamental até fevereiro divulgada hoje pela Direção-Geral de Orçamento (DGO), a receita fiscal diminuiu 3,1%, para 8.754,3 milhões de euros, face aos 9.138,9 milhões de euros amealhados no mesmo período de 2016.

A DGO refere que esta redução é explicada essencialmente "por efeitos, verificados no mês anterior, de natureza contabilística e relativos ao diferente perfil intra-anual das retenções na fonte em sede de IRC".