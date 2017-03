Autárquicas

A secretária de Estado adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, defendeu hoje que "quanto mais cedo" o Governo marcar as eleições autárquicas "melhor para todos", precisando que a data deverá ser fixada no próximo Conselho de Ministros.

"Se concluirmos o processo na quarta-feira, a decisão será tomada no Conselho de Ministros de quinta-feira", afirmou Isabel Oneto, em declarações aos jornalistas, depois de audiências com PSD, CDS-PP, PEV e PAN com vista à marcação das eleições autárquicas e nas quais todos defenderam a data de 01 de outubro.

Questionada se esta marcação das autárquicas com uma antecedência de cerca de seis meses - há quatro anos foram marcadas em junho para o final de setembro - é uma resposta do Governo a um desafio lançado pela líder do CDS-PP e candidata a Lisboa Assunção Cristas, Isabel Oneto respondeu negativamente.