A Comissão Europeia alertou hoje que a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e a venda do Novo Banco devem ser "acompanhadas de perto" para evitar efeitos negativos que possam ter no setor financeiro e nas contas públicas.

"A recapitalização da CGD, juntamente com a venda do Novo Banco, devem ser acompanhadas de perto para conter possíveis efeitos negativos no setor financeiro e na sustentabilidade orçamental", defende a Comissão Europeia no relatório que divulgou hoje, sobre a quinta missão pós-programa de ajustamento (que ocorreu no final do ano passado).

Apesar da preocupação, o executivo comunitário considera que a recapitalização dos maiores bancos do setor português "funciona na direção certa, no sentido em que vai criar mais margem de manobra para resolver o crédito malparado".