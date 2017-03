Actualidade

A EDP anunciou hoje o lançamento de uma Oferta Pública geral e voluntária de Aquisição (OPA) de ações da EDP Renováveis, oferecendo 6,80 euros por cada ação.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP refere que "os valores mobiliários objeto da oferta são ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de cinco euros cada, representativas do capital social" da EDP Renováveis.

A oferta incide sobre aproximadamente 22,5% do capital social da EDP Renováveis e a contrapartida oferecida, a pagar em numerário, é de 6,80 euros por ação.