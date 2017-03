Ajuda externa

A Comissão Europeia insistiu hoje que as contas públicas continuam sujeitas a riscos negativos, apesar das melhorias recentes, considerando que o controlo da despesa continua a ser um desafio.

"As finanças públicas melhoraram, mas as perspetivas orçamentais continuam sujeitas a riscos negativos", afirma a Comissão Europeia num relatório divulgado hoje, sobre a quinta missão pós-programa de ajustamento, que ocorreu no final do ano passado.

No relatório, a Comissão Europeia estima que o défice orçamental deste ano represente 2% do Produto Interno Bruto (PIB), acima dos 1,6% esperados pelo Governo no Orçamento do Estado para 2017 (OE2017).