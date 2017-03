Actualidade

A seleção portuguesa de futebol foi hoje recebida em euforia na Madeira, onde, na terça-feira, defronta a Suécia em jogo particular, e fez questão de mostrar a taça de campeões europeus conquistada no ano passado, em França.

O avião que transportava a comitiva lusa aterrou no Funchal pouco depois das 19:00 e no aeroporto, que brevemente terá o nome de Cristiano Ronaldo, estavam à espera cerca de 500 pessoas, que ocuparam quase por completo as varandas de observação da pista.

Cristiano Ronaldo e Pepe transportaram a troféu alcançado no Euro2016 enquanto saiam do avião e se dirigiram para a zona VIP do aeroporto, em que tinha um autocarro à espera.