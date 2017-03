Actualidade

O número de mortos no Peru subiu para 91, depois de inundações na região de Piura (norte), durante o fim de semana, indicou um novo balanço divulgado pelas autoridades peruanas na segunda-feira.

O rio Piura transbordou na região costeira com o mesmo nome, depois de o caudal ter alcançado níveis históricos, causando um morto na localidade de Morroponcillo no domingo, disse o porta-voz do Centro de Operações de Emergência Nacional (COEN) peruano, Jorge Chávez, à imprensa.

O porta-voz afirmou que a queda de chuva durante 15 horas em Piura, entre sábado e domingo, "é a mais elevada precipitação desde os dois fenómenos do 'El Niño', nos anos 1983-84 e 1997-98".